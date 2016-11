STONE TEMPLE PILOTS haben sich allem Anschein nach für den ehemaligen "The X Factor"-Teilnehmer Jeff Gutt als ihren neuen Sänger entschieden.

Gutt hatte 2013 in der dritten Staffel der US-Casting-Show teilgenommen und hat wohl bereits im kalifornischen Redondo Beach zusammen mit den Bandmitgliedern Dean DeLeo, Robert DeLeo und Eric Kretz neues Songmaterial geschrieben und aufgenommen.



Angeblich proben Gutt und STP bereits in Hollywood und planen nächstes Jahr auf Tour zu gehen.