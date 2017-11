Die US-Grunge Rocker von den STONE TEMPLE PILOTS haben den ehemaligen "The X Factor" -Teilnehmer Jeff Gutt als ihren neuen Sänger erkoren.



Gutt hatte bereits im September 2016 bei den STONE TEMPLE PILOTS vorgesungen, war bereits im Mai 2017 zum neuen Frontmann der Band ernannt worden und hat seitdem bereits im kalifornischen Redondo Beach an neuem Songmaterial mit der Band, namentlich Dean DeLeo, Robert DeLeo und Eric Kretz, gewerkelt und aufgenommen.



Eine neue STONE TEMPLE PILOTS-Single, "Meadow", wird am kommenden Mittwoch veröffentlicht.

STP sind seit November 2015 sängerlos, nachdem der verstorbene Chester Bennington sich wieder seiner Hauptband LINKIN PARK gewidmet hatte.