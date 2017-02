Die Münchner Power Metaller STORMHAMMER werden am 24. März ein neues Album mit dem Titel "Welcome To The End" via Massacre Records veröffentlichen. Die Platte entstand im "SH Studio" in München in Zusammenarbeit mit Mario Lochert und Jan Vacik [SERIOUS BLACK] und wird erneut von einem Artwork von Jan Yrlund geziert [u.a. MANOWAR, STRATOVARIUS, APOCALYPTICA]. Mit "Northman" gibt es bereits ein erstes Lyric-Video zur kommenden Platte: