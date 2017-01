Nachdem die kanadischen Metaller STRIKER erst kürzlich nur ein Jahr nach ihrer letzten Platte "Stand In The Fire" ihr nächstes Album für den 24. Februar angekündigt haben [wir berichteten], gibt es zusätzlich zur ersten Single "Born To Lose" nun Artwork und Tracklist der selbst betitelten Platte der Kanadier:







01. Former Glory

02. Pass Me By

03. Born To Lose

04. Cheating Death

05. Shadows In The Light

06. Rock The Night

07. Over The Top

08. Freedom's Call

09. Curse Of The Dead