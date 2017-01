Nur knapp ein Jahr nach der Veröffentlichung von “Stand In The Fire” im Februar 2016 kommt am 24. Februar schon das neueste, selbstbetitelte Album “Striker” auf den Markt.



Die Band kommentiert:

“Dies ist unser ‘no bullshit‘-Album. Wir haben alles weggelassen, was nicht absolut notwendig war und alles kurz und auf den Punkt gehalten. Wir beten jeden Tag am Altar des Heavy Metal und es gibt einfach solche musikalischen Ideen, die alle Zeiten überdauern und solche, die es nicht tun.“



Es folgt nun eine Tour durch die USA und von Februar bis April als Support auf der Europa-Tour von Sonata Arctica.