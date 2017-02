Die christlichen Hardrocker von STRYPER werden sich im kommenden Oktober ins Studio befügen, um den Nachfolger zu ihrem 2015er Album, "Fallen", einzuspielen, das dann im März oder April 2018 veröffentlicht werden soll.



"Fallen" hatte es in den "Billboard 200 Charts" in den USA immerhin auf Position 43 gebracht, das vorige Album,"No More Hell To Pay", aus dem Jahre 2013 hatte noch die No. 35 erreicht.