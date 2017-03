Die reformierten Rap Metaller von STUCK MOJO präsentieren hier ein Video zu dem Song "Rape Whistle".

Der Track stammt von ihrem immer noch aktuellen Album, "Here Come The Infidels", das im Juni 2016 veröffentlicht wurde.







STUCK MOJO rekrutiert sich derzeit aus Gitarrist/Mainman Rich Ward [FOZZY, SICK SPEED], Drummer Frank Fontsere, dem aktuellen Frontmann Robby J und Bassist Len Sonnier.