Die Venice Beach-Skate Thrasher von den SUICIDAL TENDENCIES haben die Arbeiten an einer neuen EP beendet, die dann Anfang 2018 veröffentlicht werden soll.

Aufgenommen wurde zusammen mit dem britischen Produzenten Paul Northfield, der bereits anno 1992 mit der Band bei ihrem "The Art Of Rebellion"-Album kooperiert hatte und auch bei ihrer aktuellen LP, "World Gone Mad", mitgemischt hat.



"World Gone Mad" wurde im September 2016 veröffentlicht.