Die Skate Thrasher von den SUICIDAL TENDENCIES werden eine neue EP namens "Get Your Fight On!" am 09. März 2018 veröffentlichen.

Die EP ist die erste von zwei geplanten Veröffentlichung aus dem Hause SUICIDAL für das kommende Jahr.



"Get Your Fight On!" wurde von dem britischen Produzenten Paul Northfield betreut, der bereits bei der "The Art Of Rebellion"-LP aus dem Jahre 1992 mit den SUICIDAL TENDENCIES gearbeitet hatte und auch bei der immer noch aktuellen Veröffentlichung, "World Gone Mad", mit von der Partie gewesen ist.