Die Crossover-Veteranen SUICIDAL TENDENCIES haben mit "Get Your Fight On" einen weiteren neuen Song ins Netz gestellt. Die Nummer befindet sich auf ihrem neuesten Album "World Gone Mad", das heute [30. September] in die Läden gekommen ist.







01. Clap Like Ozzy

02. The New Degeneration

03. Living For Life

04. Get Your Fight On!

05. World Gone Mad

06. Happy Never After

07. One Finger Salute

08. Damage Control

09. The Struggle Is Real

10. Still Dying To Live

11. This World