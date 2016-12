Die kalifonischen Deathcoreler von SUICIDE SILENCE werden ihr neues, selbstbetiteltes Album am 24. Februar 2017 via Nuclear Blast Entertainment veröffentlichen.



Die CD wurde von Ross Robinson produziert [u.a. KORN, SLIPKNOT, LIMP BIZKIT] und von Joe Barresi {u.a. KYUSS, MELVINS, TOOL, QUEENS OF THE STONE AGE] gemixt.



"Suicide Silence"-Tracklisting:



01. Doris

02. Silence

03. Listen

04. Dying In A Red Room

05. Hold Me Up, Hold Me Down

06. Run

07. The Zero

08. Conformity

09. Don't Be Careful, You Might Hurt Yourself



"You Can't Stop Me", SUICIDE SILENCEs immer noch aktuelles Album, wurde im Juli 2014 via Nuclear Blast Entertainment in den Handel gebracht.