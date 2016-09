Die kalifornischen Deathcoreler von SUICIDE SILENCE werden ihr neues, selbstbetiteltes Album im Februar 2017 via Nuclear Blast Entertainment veröffentlichen.

Die Scheibe wurde von Ross Robinson produziert[u.a. KORN, SLIPKNOT, LIMP BIZKIT, SEPULTURA] und soll laut SUICIDE SILENCE-GItarrist Mark Heylmun eher "rauh und live, mit einer gewissen Punkattitüde" ausfallen.



Die immer noch aktuelle Scheibe, "You Can't Stop Me", ist SUICIDE SILENCEs erstes Album mit dem neuen Sänger Hernan "Eddie" Hermida, der den verstorbenen Frontmann Mitch Lucker ersetzt, wurde im Juli 2014 via Nuclear Blast Entertainment in den Handel gebracht.