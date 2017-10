SUMMONING bringen am 5. Januar 2018 ihr neues Album "With Doom We Come" heraus.



Nun zeigt uns die Band bereits den zweiten Album-Trailer dafür:







Album-Tracklist:



1. Tar-Calion



2. Silvertine



3. Carcharoth



4. Herumor



5. Barrow-downs



6. Night Fell Behind



7. Mirklands



8. With Doom I Come