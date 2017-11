Mit Gitarrist George Lynch, Bassist Jeff Pilson und Drummer Mick Brown haben sich drei der vier Gründungsmitglieder von DOKKEN unter dem Namen SUPER STROKE erneut in einer Band zusammengefunden. Als Sänger rekrutierte die Truppe Robert Mason, der derzeit für ihre Kollegen WARRANT singt und zuvor bei LYNCH MOB am Mikro stand. Derzeit arbeiten SUPER STROKE an Material für ihr erstes Album, das Ende 2018 erscheinen soll.