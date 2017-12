Die norwegischen Thrash Metaller von SUSPERIA werden am 16. März 2018 ihr neues Album, "The Lyricist", via Agonia Records veröffentlichen.



"The Lyricist" wurde in drei unterschiedlichen Studios in Norwegen zwischen Februar 2015 und Mai 2016 aufgenommen, der Mix stammt aus dem "Strand Studio" (u.a. CHROME DIVISION, THE WRETCHED END, IN VAIN) von Marius Strand.

Ein Videotrailer zur neuen Scheibe ist weiter unten zu sehen, das Tracklisting liest sich wie folgt:



01. I Entered

02. Heretic

03. The Lyricist

04. My Darkest Moment

05. Day I Died

06. Void

07. Feed The Fire

08. Whore Of Man

09. Come Alive