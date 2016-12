Frontiers Music Srl werden das Reunion-Album der norwegisch-amerikanischen Hardrocker TNT im Frühjahr 2017 veröffentlichen.



Bereits Anfang 2016 hatten Frontmann Tony Harnell und Gitarrist Ronni Le Tekrø begonnen, zusammen neues TNT-Material zu verfassen, das erste Mal seit über zehn Jahren.

TNT planen eine weltweite Tournee für 2017/18 und haben zur Feier des 30. Geburtstags ihres Klassikeralbums "Tell No Tales" bereits diverse Shows gebucht:



Jan. 12 - Gjøvik Studenthus, Gjøvik, Norway

Jan. 13 - Rockfeller, Oslo, Norway

Jan. 14 - Union Scene, Drammen, Norway

Jan. 20 - Royal Garden, Trondheim, Norway

Jan. 21 - Hurtigrutas Hus, Stockmarknes, Norway

Jan. 28 - Kongesalen, Bergen, Norway

Feb. 2-7 - Monsters Of Rock Cruise, USA



Harnell hatte sich TNT bereits im Mai 2016 wieder angeschlossen, weniger als anderthalb Jahre nach seinem letzten Weggang von der Band, nach dem er für kurze Zeit bei SKID ROW anheuerte, nur um die US-Glamster bereits im Dezember 2015 wieder zu verlassen.



TNT bestehen neben Harnell und Le Tekrø noch aus Drummer Diesel Dahl, Bassist Ove Husemoen und Keyboarder Roger Gilton.