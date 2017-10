Nachdem er erst im Mai 2016 nach einem kurzen Split und einem ebenso kurzlebigen Gastspiel bei SKID ROW zu den norwegischen Hard Rockern TNT zurückgekehrt war, hat Sänger Tony Harnell seinen Posten bei der Band nun erneut an den Nagel gehängt. Das Management der Band schreibt:

"Nach einer 35-jährigen Karriere... mit ein paar kleineren Unterbrechungen und vorübergehenden Besetzungswechseln haben die übrigen Mitglieder der norwegischen Rockband TNT beschlossen, in eine andere musikalische Richtung zu gehen.



Das Management der Band hat betont, wie schwierig diese Entscheidung war: Es gibt keinen einfachen Weg, eine Familie auseinanderzureißen.



Nach einer so langen gemeinsamen Zeit - wenngleich sie räumlich durch den Ozean getrennt waren - wurden die Musiker zu Brüdern. Ronni, Tony und Diesel wünschen einander nur das Beste und werden immer für einander da sein... nur eben nicht auf musikalischer Ebene.



TNT werden mit einem neuen Sänger weitermachen und über Frontiers Music ein neues Album veröffentlichen - die Ankündigung folgt in Kürze. Die Band wird sich im Anschluss Anfang 2018 auf eine internationale Tour begeben.



Tony wird umgehend mit den Arbeiten an einem neuen STARBREAKER-Album beginnen, das ebenfalls über Frontiers Music erscheinen wird. Zudem ist eine Solo-Veröffentlichung in Arbeit. Auch Tony wird im neuen Jahr rund um die Welt touren, wobei sowohl eine STARBREAKER- als auch eine Solo-Tour stattfinden werden.



Ihr werdet von ihnen sehr bald wieder tolle Musik hören!"