Hier gibt es ein Lyric-Video zu "Pay To Pray", einem neuen Song der deutschen Beer Thrasher von TANKARD.

Der Track stammt vom mittlerweile 17. Studio-Album der Band, "One Foot In The Grave", das am 02. Juni 2017 via Nuclear Blast veröffentlicht wurde.



TANKARD werden ihren 35. Bandgeburtstag vermittels des "Tankard & Friends"- Festivals am 29. Dezember 2017 in ihrer Heimatstadt Frankfurt begehen, bei dem TANKARD eine besondere Show mit allen Bandklassikern spielen wird, unterstützt von Freunden und Kollegen wie HOLY MOSES, SAPIENCY, PERZONAL WAR, SCORNAGE und PIE RATZ.