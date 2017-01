Die Teutonic Beer Thrash Metaller von TANKARD werden ihr neues Album, "One Foot In The Grave", Ende Frühjahr bzw. Anfang Sommer 2017 erneut via Nuclear Blast veröffentlichen.



Der Nachfolger zu "R.I.B. (Rest In Beer)" von 2014 wird zusammen mit Produzent Martin Buchwalter (DESTRUCTION, ACCU§ER, SUIDAKRA) in den "Gernhart Studios" in Troisdorf aufgenommen.

Die Gitarren-, Bass- und Drumtakes sind bereits erledigt und TANKARD-Frontmann Andreas "Gerre" Geremia singt derzeit den Soundtrack zum 35. Bandgeburtstag ein.

Das Cover-Artwork für "One Foot In The Grave" wird von Patrick Strogulski, einem Schüler von Cover-Designer Sebastian Krüger, der bisher die TANKARD-Comicstyle-Cover gezeichnet hatte, stammen.