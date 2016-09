Die Frankfurter Thrash Metaller von TANKARD werkeln derzeit an neuem Material für den Nachfolger zu "R.I.B. (Rest In Beer)" aus dem Jahre 2014.

Die Band plant einen Aufenhalt in den "Gernhart Studios" in Troisdorf mit Produzent Martin Buchwalter (DESTRUCTION, ACCUSER, PERZONAL WAR, SUIDAKRA) in Januar 2017, um die Aufnahmen zu ihrem neuen Tonträger zum 35. Bandgeburtstag anzugehen, der dann Mitte nächsten Jahres via Nuclear Blast erscheinen soll.



Hier nochmal ein Video zu dem Titeltrack des immer noch aktuellen Albums, "R.I.B. (Rest In Beer)":