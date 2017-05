Die Frankfurter Thrash Metal-Urgesteine TANKARD haben ein Video zu ihrem Song "One Foot In The Grave" ins Netz gestellt. Die Nummer bildet den Titeltrack zu ihrem neuen Album, das am 2. Juni über Nuclear Blast in den Handel kommen wird.



















01. Pay To Pray

02. Arena Of The True Lies

03. Don`t Bullshit Us!

04. One Foot In The Grave

05. Syrian Nightmare

06. Northern Crown [Lament Of The Undead King]

07. Lock`Em Up!

08. The Evil That Men Display

09. Secret Order 1516

10. Sole Grinder



