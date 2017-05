35 Jahre TANKARD! Das bereits 17. Studioalbum mit dem Titel »One Foot In The Grave« wird diesen Freitag, am 02. Juni 2017, via Nuclear Blast veröffentlicht.



Heute enthüllt die Band ihren zweiten Track-by-Track-Trailer! Wenn Ihr alles Wissenswerte über die Songs 'Syrian Nightmare', 'Northern Crown' und 'Lock 'Em Up' erfahren wollt, dann schaut Euch das Video hier an:







Die Tracklist der Jubiläumsplatte liest sich wie folgt:



01. Pay To Pray

02. Arena Of The True Lies

03. Don't Bullshit Us!

04. One Foot In The Grave

05. Syrian Nightmare

06. Northern Crown (Lament Of The Undead King)

07. Lock 'Em Up!

08. The Evil That Men Display

09. Secret Order 1516

10. Sole Grinder



TANKARD – Tourdates 2017:



24.06. D Dischingen - Rock am Härtsfeldsee

01.07. D Gardelegen - Metal Frenzy

05.08. D Wacken - Wacken Open Air

12.08. E Villena - Leyendas Del Rock

26.08. D Cham - L.A. Moshclub-Festival

02.09. D Katzenbach - Metallergrillen

22.09. D Weinheim - Café Central

23.09. D Annaberg-Buchholz - Alte Brauerei

06.10. D Erfurt - From Hell

07.10. D Rostock - M.A.U. Club

08.10. D Braunschweig - B58 *AUSVERKAUFT*

28.10. GE Tiflis - tba

25.11. MAL Johore - Rockin

01.12. D Nuremberg - K4-Festsaal

02.12. D Berlin - BiNuu

16.12. NL Eindhoven - Eindhoven Metal Meeting

29.12. D Frankfurt - Batschkapp (TANKARD & Friends-Festival)

30.12. D Ingolstadt - Eventhalle Westpark