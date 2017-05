TAU CROSS, das Punk-Metal-Kollektiv um AMEBIX-Frontmann Rob "The Baron" Miller, VOIVOD-Drummer Michel "Away" Langevin, wird sein zweites Full-Length-Album, "Pillar Of Fire", am 21. Jul1 2017 via Relapse Records in den gut sortierten Fachhandel bringen.



Vorab gibt es hier ein Musikvideo zur ersten Single, "Deep State", bei dem Jakub Moth Regie geführt hat:







"Pillar Of Fire" wurde in drei Ländern aufgenommen und von "The Baron" koproduziert, die Drums wurden in Montreal eingespielt, die Gitarren in Minneapolis, die Bassspuren in Seattle und der Gesang schließlich auf der Isle Of Skye in Schottland.



TAU CROSS ist:



Rob "The Baron" Miller - Bass/Vocals

Andy Lefton - Guitar

Jon Misery - Guitar

Michel "Away" Langevin - Drums

Tom Radlo - Bass

James Adams - Keyboards