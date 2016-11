Der Redneck-Rocker und bekennende Donald Trump-Anhänger TED NUGENT hat sich nach dem Tode des ehemaligen kubanischen Staatsoberhauptes Fidel Castro auf seiner Facebook-Seite geschmackssicher wie eh und je zum Sachverhalt geäußert:

"Donald Trump muss irgendwas richtig machen.

Der Aktienmarkt boomt zum ersten Mal überhaupt bei über 19.000 und einer der miesesten Hurensöhne der Welt und Held von Michael Moore ist tot: Fidel Castro.

Castros Tod ist Grund dafür, zu feiern als gäbe es kein Morgen und das ist auch genau das, was viele Kubaner in Miami im Augenblick tun. Über dem Sitz der Vereinten Nationen sollte ein gewaltiges Feuerwerk angesichts des Todes dieses üblen Punks abgebrannt werden.

Castro war ein Menschenrechte missachtender Kommunistenarsch der in Saus und Braus gelebt hat, während die Menschen in Kuba in totaler Armut dahinvegitieren mussten. Ohne finanzielle Unterstützung aus der ehemaligen Sowjetunion und Venezuela wäre Kuba längst die Toilette der Welt heruntergespült worden.

Die Lektion, die wir von Castro lernen können, ist die folgende: Tyrannen und Despoten ermorden diejenigen, die anderer Meinung sind oder sperren sie ein und die 'Wirtschaft' landet dann recht schnell auf Beschissene-Welt-Niveau.

Sozialismus ist für'n Arsch. Kommunismus ist noch schlimmer. Das sind keine Staatsformen. Das sind Formen von Unterdrückung, Tyrannei, Freiheitsberaubung, Tod und Zerstörung.

Ich bin ziemlich froh, dass dieser Hurensohn tot ist. Es ist Zeit, zu feiern.

Fresst Scheiße und sterbt, Ihr Castro-Liebhaber. Das Böse gibt sich durch sein Handeln zu erkennen."