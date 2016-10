Die Thrash Metaller TESTAMENT haben angesichts der Veröffentlichung ihres kommenden Albums "Brotherhood Of The Snake" am 28. Oktober eine "360° Visualiserung" zu ihrem neuen Song "Stronghold" ins Netz gestellt:









01. Brotherhood Of The Snake

02. The Pale King

03. Stronghold

04. Seven Seals

05. Born In A Rut

06. Centuries Of Suffering

07. Neptune's Spear

08. Black Jack

09. Canna-Business

10. The Number Game