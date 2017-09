Nuclear Blast werden am 17. November einige TESTAMENT-Alben, die schon ein paar Jahre auf den Buckel haben, neu veröffentlichen. Um einen zusätzlichen Kaufanreiz zu schaffen, werden die Platten dazu mit einem überarbeiteten Artwork von Künstler Marcelo Vasco [u.a. SLAYER, KREATOR, HATEBREED] ausgestattet. Bei den Neuauflagen handelt es sich um:



- "Live At The Fillmore" [1995]

- "Demonic" [1997]

- "The Gathering" [1999] [Remastered By Andy Sneap]

- "First Strike Still Deadly" [2001]

- "Live At Eindhoven '87" [2009]