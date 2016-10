TESTAMENT veröffentlichten ihr brandneues Album »Brotherhood Of The Snake« am vergangenen Freitag via Nuclear Blast. Zudem starteten sie zeitgleich ihre Europa-Tour mit AMON AMARTH und ihren Labelkollegen GRAND MAGUS.



Heute veröffentlichen sie das Musikvideo zum Song 'The Pale King'. Der Hi-Tech Clip wurde gedreht und geschnitten von Tommy Jones (SLAYER, DEATH ANGEL, KATAKLYSM) von Videohammer Studios.







»Brotherhood Of The Snake« - Tracklist:

01. Brotherhood Of The Snake

02. The Pale King

03. Stronghold

04. Seven Seals

05. Born In A Rut

06. Centuries Of Suffering

07. Neptune's Spear

08. Black Jack

09. Canna-Business

10. The Number Game





​TESTAMENT live

+ AMON AMARTH & GRAND MAGUS

31/10/16 Manchester, England @ Academy

01/11/16 Glasgow, Scotland @ ABC

02/11/16 Dublin, Ireland @ Vicar Street

04/11/16 London, England @ Roundhouse

05/11/16 Birmingham, England @ Academy

06/11/16 Tilburg, Netherlands @ O13

07/11/16 Paris, France @ Casino de Paris

09/11/16 Bilbao, Spain @ Santana 27

10/11/16 Porto, Portugal @ Coliseu do Porto

11/11/16 Madrid, Spain @ La Riviera

12/11/16 Barcelona, Spain @ Razzmatazz

13/11/16 Lyon, France @ Transbordeur

15/11/16 Lausanne, Switzerland @ Metropole

16/11/16 Zurich, Switzerland @ Komplex 457

17/11/16 Offenbach, Germany @ Stadthalle

18/11/16 Ludwigsburg, Germany @ MHP Arena

19/11/16 Munich, Germany @ Zenith

21/11/16 Milan, Italy @ Alcatraz

22/11/16 Vienna, Austria @ Gasometer

23/11/16 Leipzig, Germany @ Haus Auensee

25/11/16 Prague, Czech Republic @ Forum Karlin

26/11/16 Geiselwind, Germany @ Eventhall

27/11/16 Berlin, Germany @ Columbiahalle

---

29/11/16 Athens, Greece @ Gagarin 205

30/11/16 Thessaloniki, Greece @ Principle Club Theatre

02/11/16 Fort Lauderdale, USA @ 70.000 Tons Of Metal