Die Bay Area Thrasher TESTAMENT haben mit "Canna-Business" einen neuen Song von ihrem kommenden Album "Brotherhood Of The Snake" vorgestellt. Die Platte selbst wird am 28. Oktober via Nuclear Blast erscheinen.







01. Brotherhood Of The Snake

02. The Pale King

03. Stronghold

04. Seven Seals

05. Born In A Rut

06. Centuries Of Suffering

07. Neptune's Spear

08. Black Jack

09. Canna-Business

10. The Number Game