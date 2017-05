Die holländischen Progressive Metaller TEXTURES haben überraschend das Ende ihrer Karriere bekannt gegeben. Noch in diesem Jahr will sich die Truppe auf ausgedehnte Abschiedstour begeben. Ihre Gründe erläutern TEXTURES in folgenden Statement:

"Ladies and Gentlemen,



es gib keinen leichten Weg, das zu sagen, also einfach raus damit: TEXTURES werden einen Schlussstrich ziehen.



Diese Entscheidung wurde aus persönlichen Gründen und keinesfalls übereilt getroffen. Diese Gründe haben es immer schwerer für TEXTURES gemacht, die produktive Band zu sein, die wir in der Vergangenheit immer waren und die wir sein müssen. Ohne diese Hingabe wären TEXTURES ein bloßer Schatten ihrer selbst.



Trennungen sind nie leicht und bringen immer Schwierigkeiten mit sich. Leider müssen wir Euch sagen, dass unser sechstes Album 'Genotype' nicht mehr veröffentlicht wird, also wird es kein Doppelalbum geben. Jedenfalls nicht in den nächsten Jahren...



Die Trennung von TEXTURES bedeutet nicht, dass es Spannungen innerhalb der Band gibt. Wir haben noch immer eine starke Verbindung zwischen den aktuellen und früheren Mitgliedern und diese Entscheidung führt nicht zu bösem Blut. Zudem werden wir alle weiterhin Musik machen und neue Projekte verfolgen. Haltet Eure Augen und Ohren offen...



Wir danken all unseren Freunden, befreundeten Musikern und anderen Kollegen, die wir im Zuge unserer Karriere kennenlernen durften. Und natürlich gilt unser besonderer Dank den Fans, die uns über die Jahre immer unterstützt haben. Es ist Eure Hingabe, Wertschätzung und fortwährende Anwesenheit, die uns diese Reise niemals vergessen lässt. Wir hoffen, dass wir Euch alle bald auf der Abschiedstour sehen!"