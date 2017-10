Die finnischen Power Metaller THAUROROD haben inzwischen bekannt gegeben, dass ihr nächstes Album den Titel "Coast Of Gold" tragen wird und am 16. Februar 2018 in den Handel kommen soll. Hier die Tracklist:



01. Power

02. The Commonwealth Lives

03. Coast Of Gold

04. 24601

05. Feed The Flame

06. Cannibal Island

07. Into The Flood

08. My Sun Will Rise

09. Illuminati

10. Halla



Das Artwork der Platte kann auf der Facebook-Seite ihres Labels Drakkar Entertainment angesehen werden.