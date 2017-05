Jyrki 69, Frontmann der finnischen Gothic Rocker von THE 69 EYES, wird am 23. Juni 2017 sein Solo-Debüt via Cleopatra Records veröffentlichen.

Die LP hört wenig überraschend auf den Namen "Helsinki Vampire" und "führt den "Goth'n'Roll"-Style fort, den THE 69 EYES bereits mit einem Dutzend Alben pflegen".

Produziert, gemixt und gemastert wurde "Helsinki Vampire" vom THE 69 EYES-Produzent Johnny Lee Michaels, veröffentlicht wird als CD und auf Vinyl und die Trackliste liest sich wie folgt:



01. Ad Infinitum

02. Versailles

03. Spanish Steps

04. Bloodlust (aus dem Filmsoundtrack zu "Sunset Society")

05. Last Halloween (aus dem Filmsoundtrack zu "Halloween Hell House")

06. Happy Birthday

07. Call Of The Night

08. Perfection

09. Close Your Eyes (aus dem Filmsoundtrack zu "Close Your Eyes")

10. In Your Dreams

11. Sayonara (CD only)