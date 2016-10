THE 69 EYES haben die Termine für die anstehende Tour bekannt gegeben. Dazu zählen auch fünf Shows in Deutschland.



Mittlerweile stehen die Supportacts fest und so werden am 11. November die Darkrocker VLAD IN TEARS die Bühne vor den 69 EYES heimsuchen, während die darauffolgenden vier Deutschlanddates von Horrorpunker NIM VIND unterstützt werden.



11.11. D Dresden - Reithalle

15.11. D Erfurt - HsD

16.11. D Saarbrücken - Garage

17.11. D Nürnberg - Hirsch

18.11. D Hannover - Musikzentrum



Oder in folgenden anderen europäischen Ländern:

03.11. UK Leeds - Academy (+ MISSION)

04.11. UK London - Forum (+ MISSION)

05.11. UK Nottingham - Rescue Rooms

06.11. UK Birmingham - Institute (+ MISSION)

07.11. UK Manchester - Academy 3

09.11. PL Gdansk - B90

10.11. PL Krakow - Kwadrat

12.11. SLO Bratislava - Babylon

13.11. HU Budapest - Barba Negra

25.11. D Kouvola - House Of Rock

26.11. FIN Oulu - Hevimesta

02.12. FIN Pori - Bar Kino

10.12. FIN Kauhava - Härmän kylpylä

11.12. FIN Seinäjoki - Rytmikorjaamoi

16.12. FIN Jämsä – Hiimos Arena

17.12. FIN Järvenpää - Blackpool