Die finnischen Gothic/Dark Rocker und selbsternannten "Helsinki Vampires" von THE 69 EYES werden ein ganz besonderes Musikvideo zu ihrem Song "Christmas In New York City" am 24. November 2017 veröffentlichen, aufgenommen von Regisseur Ville Juurikkala [u.a. THE 69 EYES, HIM, NIGHTWISH, AMORPHIS].



Die Finnen werkeln unterdessen bereits am Nachfolger zu "Universal Monsters" von 21016.