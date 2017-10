THE ATOMIC BITCHWAX werden ihr mittlerweile siebentes Full-Length-Album, "Force Field", am 08. Dezember 2017 via Tee Pee Records veröffentlichen.



Die Band um die Rhythmussektion von MONSTER MAGNET hat ihr neues Album im "Freakshop" in Keyport, New Jersey aufgenommen, gemixt wurde bei "The Panic Room" in Ocean, New Jersey, das Mastering hat Alan Douches (CHELSEA WOLFE, TOMBS, THE OBSESSED) übernommen.





"Force Field"-Trackliste:



01. Hippie Speedball

02. Earth Shaker (Which Doobie U Be)

03. Alaskan Thunder F*ck

04. Shocker

05. Crazy

06. Fried Dyed And Layin To The Side

07. Shell of a Man

08. Houndstooth

09. Tits and Bones

10. Humble Brag

11. Super Highway

12. Liv A Little