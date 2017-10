Die US-Melodic Death Metaller von THE BLACK DAHLIA MURDER veröffentlichen ihre neue Single, "Kings of the Nightworld", die weiter unten begutachtet werden.

Der Track stammt vom kommenden, mittlerweile achten Studio-Album der Band, "Nightbringers", das am 06. Oktober 2017 via Metal Blade Records erscheint.

Die neue TBDM-LP wird in multiplen Versionen erhältlich gemacht, u.a. als Standard Digipak (zehnseitig in Kreuzform) oder als limitiertes Digipak (auch zehnseitig in Kreuzform, aber mit ganzen fünf Bonustracks), als limitierte Musikkassette, digital und in diversen Vinylfarben erhältlich sein.





"Nightbringers"-Trackliste":



01. Widowmaker

02. Of God and Serpent, Of Spectre and Snake

03. Matriarch

04. Nightbringers

05. Jars

06. Kings of the Nightworld

07. Catacomb Hecatomb

08. As Good as Dead

09. The Lonely Deceased



THE BLACK DAHLIA MURDER live auf Tour w/ CANNIBAL CORPSE, NO RETURN (Feb. 9-25), IN ARKADIA (Feb. 27-Mar. 18):



Feb. 9 - Hannover, Germany - Musikzentrum

Feb. 10 - Copenhagen, Denmark - Vega

Feb. 11 - Gothenburg, Sweden - Sticky Fingers

Feb. 12 - Stockholm, Sweden - Klubben

Feb. 13 - Oslo, Norway - Parkteatret

Feb. 15 - Kolding, Denmark - Godset

Feb. 16 - Hamburg, Germany - Gruenspan

Feb. 17 - Geiselwind, Germany - Music Hall

Feb. 18 - Bochum, Germany - Matrix

Feb. 20 - Kassel, Germany - 130bpm

Feb. 21 - Prague, Czech Republic - Palac Aropolis

Feb. 22 - Bratislava, Slovakia - Majestic Music Club

Feb. 23 - Munich, Germany - Backstage

Feb. 24 - Magdeburg, Germany - Factory

Feb. 25 - Stuttgart, Germany - im Wizemann

Feb. 27 - Geneva, Switzerland - L'Usine

Feb. 28 - Milan, Italy - Live Club

Mar. 1 - Grenoble, France - Belle Electric

Mar. 2 - Toulouse, France - Le Metronum

Mar. 3 - Bilbao, Spain - Santana 27

Mar. 4 - Madrid, Spain - Penelope

Mar. 6 - Barcelona, Spain - Razzmatazz 2

Mar. 7 - St. Etienne, France - Le Fil

Mar. 8 - Caen, France - Cargo

Mar. 9 - Antwerp, Belgium - Trix

Mar. 10 - Cologne, Germany - Essigfabrik

Mar. 11 - Eindhoven, Netherlands - Dynamo

Mar. 13 - Norwich, UK - Waterfront

Mar. 14 - Manchester, UK - O2 Ritz

Mar. 15 - Glasgow, UK - O2 ABC

Mar. 16 - Bristol, UK - Bierkeller

Mar. 17 - Nottingham, UK - Rock City

Mar. 18 - London, UK - O2 Forum Kentish Town

Mar. 19 - Dublin, Ireland - Tivoli*

Mar. 20 - Limerick, Ireland - Dolan's Warehouse*

Mar. 22 - Belfast, Ireland - Limelight 2*



* w/ out THE BLACK DAHLIA MURDER