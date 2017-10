Die britische Bluesrock-Band THE BREW hat einen Vertrag bei Napalm Records unterschrieben.



THE BREW über die bevorstehende Zusammenarbeit:

"It's with great pleasure we can now announce, The Brew have signed with Napalm records. Sharing our vision with the talented and dedicated Napalm team, we couldn't be more excited. 2018 will see the release of new music from the band, for all our awesome fans!!!!"



Hier könnt ihr THE BREW live sehen:



04.11.17 NL Hoofddorp / De Duycker

05.11.17 NL Roermond / Caffe den Heiligen Cornelius

07.11.17 DE Leverkusen / Jazztage - Forum

08.11.17 DE Frankfurt / Das Bett

09.11.17 DE Bremen / Tower

10.11.17 LU Dudelange / Bluesnight

11.11.17 DE Ahlen / Schuhfabrik

13.11.17 CH Kofmehl / Solothurn

14.11.17 CH Luzern / Schüür

15.11.17 CH Baden / Werkk

16.11.17 DE Stuttgart / Universum

17.11.17 DE Weinheim / Cafe Central

18.11.17 DE Neuwied / Stadthalle

27.11.17 DE Hamburg / Grünspan - St. Hell Festival

25.01.18 UK Brighton / Komedia

26.01.18 UK Minehead / Giants Of Rock

27.01.18 UK Leicester / The Soundhouse

01.02.18 UK Oxford / The Haven Club

02.02.18 UK Wakefield / Warehouse 23

09.02.18 UK Glasgow / Nice N Sleazy

10.02.18 UK Edinburgh / Bannermans

16.02.18 UK Nottinham / Bodega

17.02.18 UK Wolverhampton / Slade Rooms