Die holländischen Metaller THE CHARM THE FURY haben ein Video zu ihrem Song "Echoes" veröffentlicht. Die Nummer entstammt ihrem Debüt-Album "The Sick, Dumb & Happy", das am 17. März über Nuclear Blast erscheinen wird.











01. Down On The Ropes

02. Echoes

03. Weaponized

04. No End In Sight

05. Blood And Salt

06. Corner Office Maniacs

07. The Future Need Us Not

08. Silent War

09. The Hell In Me

10. Songs Of Obscenity

11. Break And Dominate