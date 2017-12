Die schwedischen Death Metaller von THE CROWN sind erneut bei Metal Blade Records gelandet und haben dort einen langfristigen, weltweiten Vertrag unterschrieben.

Die Band sagt zu ihrem Vertragsabschluss: "Wir fühlen uns geehrt, wieder mit dem Label arbeiten zu dürfen, das uns über mehrere Alben hinweg unterstützt hat. Die größten Schritte unserer Karriere haben wir dank Metal Blade machen können. Zwischen uns bestand immer der starke Drang, die bestmöglichen Platten herauszubringen. Jetzt bringen wir die Death-Metal-Maschine wieder zusammen zum Laufen!"



THE CROWN haben die Aufnahmen zu dem noch unbetitelten, neuen Album jüngst im "Studio Fredman" fertiggestellt.



THE CROWN sind:

Johan Lindstrand - Vocals

Magnus Olsfelt - Bass

Marko Tervonen - Gitarre

Robin Sörqvist - Leadgitarre, Backing-Vocals

Henrik Axelsson - Drums