Die Punklegenden THE DAMNED, namentlich Dave Vanian, Captain Sensible, Monty Oxymoron, Pinch und Stu West, werden sich im Winter 2016 ins Studio befügen, um eine neue LP einzuspielen.



Der Nachfolger zu "So, Who's Paranoid?" von 2008 soll dann nächstes Jahre erscheinen und zwar via PledgeMusic.