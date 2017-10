THE DARK ELEMENT, die neue Band um ex-NIGHTWISH-Sängerin Anette Olzon und den finnischen Gitarristen und Songwriter Jani Liimatainen [ex-SONATA ARCTICA, wird ihr selbstbetiteltes Debüt am 10. Novmber 2017 via Frontiers Music Srl veröffentlichen.



Ein Lyric-Video zu dem Song "Dead To Me" kann hier vorab begutachtet werden:











Ein Video zu dem Track "My Sweet Mystery" gibt es auch:











"The Dark Element"-Trackliste:



01. The Dark Element

02. My Sweet Mystery

03. Last Good Day

04. Here's To You

05. Someone You Used To Know

06. Dead To Me

07. Halo

08. I Cannot Raise The Dead

09. The Ghost And The Reaper

10. Heaven Of Your Heart

11. Only One Who Knows Me





THE DARK ELEMENT sind:



Anette Olzon - Lead Vocals

Jani Liimatainen - Guitars, Keyboards, Programming

Jonas Kuhlberg - Bass

Jani "Hurtsi" Hurula - Drums