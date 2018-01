Die Hard Rocker THE DEAD DASIES, in deren Reihen u.a. der ehemalige DIO- und WHITESNAKE-Gitarrist Doug Aldrich sowie Sänger John Corabi [Ex-MÖTLEY CRÜE] firmieren, werden am 6. April ein neues Album mit dem Titel "Burn It Down" veröffentlichen. Die Platte wurde in Nashville zusammen mit Marti Frederiksen aufgenommen.