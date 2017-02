THE DILLINGER ESCAPE PLAN haben die verbliebenene Dates ihrer laufenden Europatour gecancelt, nachdem ein Truck in den Tourbus der Band gefahren war und 13 Menschen verletzt hatte, als die Band gerade auf dem Weg nach Krakau in Polen zu einem Auftritt war.



Ernsthaft verletzt wurde niemand, aber die Band und ihre Roadcrew sind derzeit immer noch im "Szpital Wojewodzki im. Jana Pawla II" (Johannes Paul Regionalkrankenhaus) im polnischen Zamosc in stationärer Behandlung.

Die geplanten Auftritte in Kroatien, Deutschland, der Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien und Belgien müssen allerdings abgesagt werden, nicht zuletzt weil durch den Unfall die komplette Ausrüstung und die Instrumente von THE DILLINGER ESCAPE PLAN zerstört worden sind.

Eine Nachholtour ist wohl vorgesehen, nachdem sich die Band aus New Jersey ursprünglich nach der aktuellen Tour im Rahmen der Veröffentlichung ihres sechsten Albums, "Dissociation", für "unbestimmte Zeit" zurück zu ziehen gedachte.