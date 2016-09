Die Mathcoreler von THE DILLINGER ESCAPE PLAN werden sich laut Sänger Greg Puciato nach der Tour zu ihrem passend betitelten, neuen Album, "Dissociation", auflösen.



"Dissociation" wird am 07. Oktober 2016 via THE DILLINGER ESCAPE PLANs Label Party Smasher Inc. veröffentlicht, mit Vertrieb via Cooking Vinyl America.