THE DILLINGER ESCAPE PLAN werden ihre allerletzte Show am 29. Dezember 2017 im New Yorker "Terminal 5" spielen, als Support werden CODE ORANGE und DAUGHTERS mit von der finalen Partie sein.



Anschließend wird sich die Band, wie bereits im September 2016 angekündigt, nach ihrem letzten offiziellen und immer noch aktuellen Album, "Dissociation", das im Oktober 2016 via THE DILLINGER ESCAPE PLANs Label Party Smasher Inc. veröffentlicht wurde, zur Ruhe setzen.