Die um den CANDLEMASS-Chef Leif Edling versammelten THE DOOMSDAY KINGDOM haben mit "The Sceptre" ein erstes Lyric-Video veröffentlicht. Die Nummer entstammt ihrer Debüt-EP "Never Machine", die am 25. November via Nuclear Blast erscheinen wird.







Edling erklärt:

"'The Sceptre' ist einer der ersten Songs, den ich für THE DOOMSDAY KINGDOM schrieb. Er ist ziemlich aggressiv mit vielen coolen Riffs und hängt sehr in die Old School Metal Richtung! Ich bin ein großer Fan von NWOBHM und der amerikanischen Variante davon, demnach war es ein gutes Gefühl, dass der Track sich auf diese Art und Weise entwickelte. Das ist natürlich nur die Demoversion und auf dem Album wird der Track noch weitaus härter klingen - besser arrangiert und mit einigen netten Gitarrenmelodien. Und einem Mellotron hier und da."