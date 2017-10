Die schwedischen Melodic Death Metaller von THE DUSKFALL [um ex-GATES OF ISTHAR-Gitarrist Mikael Sandorf] werden am 18. April 2018 ein neues Album namens "The Everlasting Shadows" via ihres neuen Labels, Black Lion Records, veröffentlichen.



Die Trackliste liest sich bis dahin wie folgt:



01. Entomb My Shadow

02. Golem

03. Nights At The Graves

04. As Our Days Are Dying

05. Knee Deep In the Grave

06. Legion

07. The Everlasting Shadows

08. World Of Lies

09. Peacemaker





THE DUSKFALL sind:



Mikael Sandorf - Guitars, Vocals

Anton Lindbäck - Bass

Sebastian Lindgren - Drums

Jakob Björnfot - Guitars