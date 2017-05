Die u.a. um PRIMAL FEAR-Gitarrist Magnus Karlsson und LORDS OF BLACK-Sänger Ronnie Romero versammelten Melodic Metaller THE FERRYMEN haben mit "Ferryman" einen weiteren neuen Song veröffentlicht. Selbiger entstammt ihrem kommenden Debü-Album, das am 2. Juni über Frontiers Music in den Handel kommen soll.



















01. End Of The Road

02. Ferryman

03. Fool You All

04. Still Standing Up

05. Cry Wolf

06. One Heart

07. Darkest Hour

08. How The Story Ends

09. Enter Your Dream

10. Eyes On The Sky

11. Eternal Night

12. Welcome To My Show