Gitarrist Magnus Karlsson [MAGNUS KARLSSON'S FREE FALL, PRIMAL FEAR] und Sänger Ronnie Romero [LORDS OF BLACK, RAINBOW] haben sich in einem neuen Projekt namens THE FERRYMEN zusammengetan. Das Duo verspricht Melodic Metal im Stile von ALLEN / LANDE in Kombination mit den von DIO inspirierten Vocals von Ronnie Romero. Das Debüt von THE FERRYMEN erscheint 2017 via Frontiers Music.