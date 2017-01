THE FLIGHT OF SLEIPNIR aus Colorado haben am 20. Januar 2017 ihr neues Album, "Skadi", via Eisenton veröffentlicht.



Das Artwork stammt erneut von Gitarrist David Csicsely und hier gibt es mit der Tracklist und dem Song "Earthen Shoud" einen ersten Eindruck von der neuen Scheibe:



Trackliste "Skadi":



01. Awaken

02. Tenebrous Haze

03. Earthen Shroud

04. Voices

05. Falcon White



Skadi by THE FLIGHT OF SLEIPNIR