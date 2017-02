Die schwedischen Thrash Metaller von THE HAUNTED werden sich Anfang März in die "Parlour Studios" im britischein Kettering in Northamptonshire befügen, um gemeinsam mit Produzent Russ Russel ihr mittlerweile neuntes Studio-Album einzuspielen, das dann Ende 2017 via Century Media veröffentlicht werden soll.



Laut THE HAUNTED-Gitarrist Ola Englund soll das Album "noch dynamischer" als sein Vorgänger, "Exit Wounds", werden, "Brutalität und Schönheit in perfekter Disharmonie" sei für LP No. 9 zu erwarten.